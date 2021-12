Prim-ministrul Naftali Bennett a anuntat ca toti israelienii cu varsta peste 60 de ani si personalul medical vor avea dreptul la o a patra doza de vaccin anti-COVID-19, dupa consultarea unui grup de experti, transmite AFP. “Cetatenii Israelului au fost primii din lume care au primit a treia doza de vaccin anti-COVID-19 si continuam sa […] The post Israel: Incepe vaccinarea cu a patra doza a celor peste 60 de ani și a personalului medical appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .