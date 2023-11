Israel în Gaza: nu există opțiuni bune Opțiunile Israelului sunt in centrul discuțiilor despre ziua de dupa ce armele vor tacea in Fașia Gaza. Din dezbatere lipsește ceea ce doresc palestinienii. De asemenea, lipsește orice discuție despre finanțarea pentru reconstrucția Gaza, deși se presupune ca statele bogate in petrol din Golf vor face un pas in fața. Potrivit Modern Diplomacy, importanța dorințelor […] The post Israel in Gaza: nu exista opțiuni bune first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- In cele aproape patru saptamani care au trecut de la odioasele atacuri ale Hamas din 7 octombrie, Israelul a inceput o transformare profunda care se va resimți ani de zile de acum inainte, scrie Assaf Orion, fostul șef al planificarii strategice in cadrul Statului Major al armatei israeliene.

- Miile de oameni care așteapta sa treaca prin granița de la Rafah, dintre Gaza și Egipt, au pașapoarte emise de 60 de state. Insa țari precum Romania, Irlanda sau Canada nu au reușit sa-și scoata din enclava niciun cetațean pana acum. „Suntem confuzi”, declara cei care inca nu și-au vazut numele pe lista…

- Alți doi cetațeni cu dubla cetațenie, israeliana și romana, sunt ostatici in Fașia Gaza anunța Ministerul Afacerilor Externe. „In continuarea informațiilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, precizam ca, in urma verificarilor…

- Armata israeliana a anunțat joi seara ca trupele sale „au finalizat incercuirea orașului Gaza”, in cadrul contraofensivei lansate impotriva Hamas, precizand ca o incetare a focului „nu este deloc luata in discuții in acest moment”. Experți ai ONU au avertizat ca palestinienii sunt expuși „unui risc…

- Wael Abu Mohsen, purtatorul de cuvant al partii palestiniene a punctului de trecere a frontierei de la Rafah, a declarat ca aproximativ 100 de detinatori de pasapoarte straine au fost autorizati sa paraseasca Gaza pana joi, potrivit epicnews.ro. Un total de 400 de detinatori de pasapoarte straine, precum…

- Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a declarat ca bombardarea de catre forțele israeliene a taberei de refugiati palestinieni de la Jabaliya din Fasia Gaza ar putea constitui crima de razboi

- Israelul a anunțat ca 11 soldați au fost uciși marți in operațiunea terestra din Fașia Gaza. Astfel numarul militarilor morți incepand din 7 octombrie a ajuns la 326. Acest nou razboi din Orientul Mijlociu a inceput dupa 7 octombrie, cand seria de atentate teroriste comise de organizația islamista Hamas…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta miercuri ca autoritatile israeliene, impreuna cu autoritatile egiptene, au informat in cursul noptii ca, urmare a negocierilor internationale complexe purtate in ultimele zile, s-a decis deschiderea in cursul zilei de astazi a punctului de frontiera de la Rafah,…