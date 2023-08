Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni israelieni, tata si fiu, au fost impuscati mortal, sambata, intr-un atac terorist palestinian comis in Cisiordania, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, citate de cotidianul The Times of Israel, conform news.ro.Atacul armat a avut loc in incinta unei spalatorii auto din…

- Doi civili israelieni au fost ucisi sambata in timpul unui atac care a avut loc intr-un sat palestinian din Cisiordania ocupata, pe fondul exploziei de violente intre palestinieni si israelieni, inregistrata de la inceputul anului, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Atacul…

- Armata ucraineana a facut prapad pe front, in ultimele ore: Sute de militari rusi (Statul Major al Ucrainei)Fortele ucrainene au lichidat 480 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 245.700 - potrivit unui raport…

- Autoritatile din Republica Democrata Congo au acuzat fortele armate rwandeze ca au intrat pe teritoriul tarii lor, informeaza Rador.Armata congoleza a emis un comunicat in care descrie presupusa incursiune in provincia Kivu de Nord ca pe "o provocare intolerabila". In acelasi comunicat se mentioneaza…

- Purtatorul de cuvant al Grupului de Forțe "Est" din Ucraina, Serhi Cerevati, a declarat ca armata ucraineana i-ar putea forța pe ruși sa-și retraga trupele din Bahmut folosind impotriva acestora loviturile de artilerie, informeaza RBC, potrivit Rador.Cerevati a fost intrebat de jurnalisti daca este…

- Fortele israeliene au lansat luni in orasul Jenin din Cisiordania cea mai mare operatiune militara din ultimii 20 de ani, in urma careia cel putin opt persoane au murit si peste 50 au fost ranite, potrivit unui bilant comunicat de Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza News.ro.

- Armata israeliana a anuntat luni ca loveste tinte din orasul Jenin, in Cisiordania ocupata, in cadrul unei "vaste operatiuni antiteroriste" care, potrivit ministerului palestinian al sanatatii, a ucis un locuitor si a ranit altul, scrie AFP, potrivit Agerpres.

- Un baiețel palestinian in varsta de trei ani a murit la spital, la patru zile dupa ce a fost impușcat in cap de soldații israelieni in timp ce se afla intr-o mașina cu tatal sau in Cisiordania ocupata.