Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise in urma unui atac cu rachete atribuit Israelului care a vizat depozite de armament ale unor grupuri proiraniene, in vestul Siriei, anunta organizatia Observator Sirian pentru ...

- O racheta a fost lansata sambata seara din Fasia Gaza in sudul Israelului, a informat armata israeliana intr-un comunicat, fara a oferi mai multe detalii, transmite AFP. Anuntul armatei a venit la scurt timp dupa ce sirenele au sunat in orasul israelian Askelon, din apropierea granitei cu teritoriul…

- Armata americana, prin Regimentul 77 Artilerie, simuleaza interventia rapida la un atac la Marea Neagra. Joi, doua baterii de performante rachete HIMARS vor fi aduse din Germania cu avioane de transport strategic la Baza Mihail Kogalniceanu. In numai cateva ore acestea vor ajunge la poligonul de la…

- Armata israeliana a mobilizat avioane de vanatoare dupa ce o drona de mici dimensiuni a patruns din Fasia Gaza in sudul Israelului, afirma surse militare citate de cotidianul Times of Israel, anunța MEDIAFAX.Drona s-a prabusit imediat dupa intrarea pe teritoriul israelian, in regiunea Eshkol.…

- Doua rachete au fost trase joi in directia Israelului din enclava palestiniana Gaza, a raportat armata israeliana fara sa anunte victime omenesti sau pagube materiale, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.Sirenele de alarma au rasunat seara intr-o regiune din sudul Israelului, invecinata cu Fasia…

- Doua rachete au fost trase joi in directia Israelului din enclava palestiniana Gaza, a raportat armata israeliana fara sa anunte victime omenesti sau pagube materiale, noteaza AFP.Una din rachete a fost "interceptata de sistemul de aparare aeriana Iron Dome", a informat armata, fara sa…

- Noi tiruri, urmate de explozii, au zguduit duminica Stepankert, principalul oras din regiunea separatista Nargorno-Karabah, unde separatistii armeni sunt in conflict cu fortele azere, relateaza AFP, preluata de Agerpres . Sirenele de alarma au sunat in jurul orei locale 09.30 (05.30 GMT) in oras, dupa…

- Trei barbați originari din Strașeni, Soroca și UTA Gagauzia au fost reținuți de oamenii legii, fiind banuiți de furt. Potrivit poliției, suspecții scanau alarma diferitor mașini, parcate in apropierea pieților, centrelor comerciale, pentru a le deschide iar ulterior furau bunurile de preț. Cazurile…