Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al Guvernului a refuzat sa comenteze articolul si a reafirmat ca politica autoritatilor germana este de mentinere a unui buget echilibrat. Luna aceasta, ministrul de Finante, Olaf Scholz, a dat asigurari ca Germania intentioneaza sa-si indeplineasca obiectivul privind…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin i-a incredintat miercuri lui Benny Gantz mandatul pentru formarea unui nou guvern, dupa esecul eforturilor premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, de a asigura majoritatea pentru un nou cabinet, transmite Reuters, citata de Agerpres. Gantz, liderul partidului…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, a declarat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca poziția Germaniei in legatura cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu s-a schimbat, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.El a declarat ca țara sa va face…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amânare a procedurii Brexit, deșo Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce îl obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amânare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, scrie Mediafax, citând…

- Țarile din America Latina au convenit luni sa impuna sancțiuni unor membri ai guvernului președintelui venezuelean Nicolas Maduro ca parte a eforturilor de a-l determina sa demisioneze din funcție, dar și-au exprimat rezerve cu privire la orice folosire a forței, scrie Mediafax, citand Reuters.

- Un avocat al guvernului britanic a declarat marti in fata Curtii Supreme ca, daca va decide ca masura lui Boris Johnson de a suspenda parlamentul pana aproape de Brexit a fost ilegala, el va actiona pentru a remedia situatia, relateaza Reuters. "Va tine de prim-ministru sa raspunda consecintelor…

- Franta a propus oferirea Iranului a unor linii de credit de circa 15 miliarde de dolari, in acest an, cu conditia ca Teheranul sa respecte din nou in totalitate prevederile acordului nuclear convenit in 2015 cu puterile occidentale, o propunere care necesita acceptarea de catre Statele Unite, au…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a suferit o înfrângere usturatoare, marți seara, în Parlamentul britanic, unde deputații au adoptat o moțiune prin care vizeaza o amânare a Brexitului, prevazut sa se produca pe 31 octombrie, transmit AFP și Reuters.Mai exact, parlamentarii…