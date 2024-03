Israel confiscă terenuri în Cisiordania: prima oară după 1993! Ministrul de finanțe de extrema dreapta al Israelului, Bezalel Smotrich, a anunțat confiscarea a 10 kilometri patrați (3,8 mile patrate) de teritoriu palestinian in Cisiordania, vineri. Aceasta mișcare marcheaza cea mai mare confiscare de teren efectuata de guvernul israelian de la acordurile de la Oslo din 1993, conform Peace Now, un grup de monitorizare a coloniilor. „In timp ce exista cei in Israel și in lume care incearca sa submineze dreptul nostru asupra zonei Iudeea și Samaria și al țarii in general,” a spus Smotrich vineri, referindu-se la teritoriu prin numele sau biblic, „noi promovam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

