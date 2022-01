Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va oferi a patra doza de vaccin impotriva COVID-19 locuitorilor in varsta de peste 60 de ani si personalului medical, a anuntat duminica prim-ministrul Naftali Bennett, in plina crestere a contaminarilor cu varianta Omicron a coronavirusului, transmit AFP si Reuters. Vorbind intr-o…

- Israelul a lansat vineri o campanie de administrare a dozei a patra de vaccin anti-COVID persoanelor vulnerabile, in speranta de a atenua efectele unui nou val de contaminare din cauza raspandirii variantei Omicron, relateaza AFP. La aproape un an de la lansarea unei vaste campanii de vaccinare in favoarea…

- Milionul de noi cazuri intr-o zi a fost atins saptamana trecuta, determinand unele regiuni, precum Quebec din Canada, sa impuna masuri noi. Le Figaro a facut bilantul ultimelor informatii legate de Covid-19. Cu o explozie a numarului de contaminari in lume, pragul simbolic de un milion de noi cazuri…

- Oficiali din Ministerul israelian al Sanatatii au declarat ca Israelul ar putea sa inceapa la jumatatea lunii noiembrie sa ii imunizeze impotriva COVID-19 pe copiii cu varste intre 5 si 11 ani, dupa ce vaccinul va obtine o autorizatie mai larga din partea Administratiei pentru Alimente si Medicamente…