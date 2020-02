Politia din Israel a deschis o ancheta pentru atac terorist dupa ce 14 persoane au fost ranite, intre care una grav, cand o masina a intrat in multime in plin centrul Ierusalimului, in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat autoritatile israeliene citate de AFP si Reuters. In orasul Jenin din Cisiordania, un palestinian a fost ucis si alti sapte raniti in ciocniri cu armata israeliana. In incidentul petrecut la Ierusalim, 12 dintre raniti sunt soldati care faceau un tur prin oras inaintea ceremoniei de depunere a juramantului. Potrivit politiei, soferul masinii a fugit dupa incident pe o strada…