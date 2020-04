Stiri pe aceeasi tema

- Victor Montagliani, vicepreședintele FIFA, anunța ca este posibil ca meciurile internaționale sa nu se mai dispute in acest an. Și play-off-ul pentru EURO ar putea fi amanat pentru martie 2021. La un an de la programarea inițiala. Islanda – Romania, in barajul pentru Campionatul European, trebuia sa…

- UEFA a reprogramat meciurile din barajul pentru Campionatul European, inclusiv cel dintre islanda si Romania.Programat initial pentru luna aprilie si mutat apoi in iunie, meciul dintre Islanda si Romania, de la Reykjavik se va disputa tocmai in toamna. Gazeta Sporturilor anunta ca jocul va avea loc…

- Barajul pentru EURO 2020 dintre Islanda și Romania este in pericol. Nordicii au decretat stare de urgența din cauza coronavirusului. Islanda - Romania e programat sa se dispute pe 26 martie, la Reykjavik. Oficialitațile din Islanda au intrat in alerta dupa ce au fost detectate primele doua cazuri de…

- Gianni Infantino, președintele FIFA, ia in calcul amanarea meciurilor internaționale din perioada urmatoare din cauza pericolului pe care il reprezinta coronavirusul. Barajul dintre Islanda și Romania e vizat direct. Meciul dintre Islanda și Romania este amenințat din toate direcțiile. Reporterii GSP.ro…

- Felicia, o romanca stabilita in Reykjavik de 14 ani, lucreaza ca translator și ii ghideaza pe conaționalii plecați sa munceasca in Nord ca sa caștige mai bine Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca…

- ISLANDA-ROMANIA, 26 martie. Gudni Bergsson, președintele Federației islandeze, admite ca vremea rea din Reykjavik ar putea face posibila schimbarea locului de disputare a barajului, insa pariaza mai degraba pe imbunatațirea condițiilor meteo pana pe 26 martie. Fost fotbalist la Tottenham și la Bolton,…

- Romania va juca impotriva Islandei, in deplasare, in barajul pentru EURO 2020. Specialistul islandez care se ocupa de suprafața de joc pe stadionul „Laugardalsvollur” spune: „Gazonul e departe de a fi frumos, inca e umed, puțin inghețat in unele locuri. Dar totul e sub control”. Baraj Euro 2020: Romania…