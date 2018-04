Islanda reia vânătoarea de balene rorqual după doi ani de pauză Singura companie specializata in vanatoarea de balene rorqual din Islanda a informat marti ca isi va relua activitatea in larg dupa o pauza de doi ani, anunt care a starnit protestele asociatiilor pentru protectia cetaceelor, relateaza AFP. Din anul 2016, compania Hvalur hf. a lasat jos harpoanele din cauza dificultatilor comerciale cu Japonia, principala piata pentru carnea de balene, unde consumul este in scadere, iar barierele sanitare asupra importurilor sunt considerate prea restrictive. "Ne vom relua operatiunile comerciale deoarece birocratia japoneza pare sa se fi relaxat, iar autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

