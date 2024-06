Stiri pe aceeasi tema

- Carambol pe sosea. Neatentia la volan continua sa produca accidente, pagume materiale si victime. Un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Autostrada A1, Calea 1, km 478+600 m, sensul de deplasare Lugoj – Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- Accident in Timiș doua victime au fost transportate la spital. Un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Autostrada A1, Calea 1, km 478+600 m, sensul de deplasare Lugoj - Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu...

- Un barbat, in varsta de 63 de ani, a condus un autotren pe Calea 2, km 0+500 m, sensul de deplasare Lugoj – A1, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ulterior rasturnandu-se, intrand in coliziune cu parapetul median. In urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducatorului…

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 19 și 20 de ani, au fost raniți intr-un accident produs pe DN 592B, intre Lugoj și Jabar. „Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DJ 592 B dinspre Lugoj inspre localitatea Jabar, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției…

- La un pas de tragedie. Patru tineri cu varste cuprinse intre 19 și 20 de ani au ajuns marți la spital dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, rasturnandu-se in afara parții carosabile.

- Accident de circulație marți dupa-amiaza, pe o șosea din Timiș. Patru tineri au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a dat peste cap. „Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DJ 592 B dinspre Lugoj inspre localitatea Jabar, iar la un moment dat a pierdut controlul […] Articolul…

- Accident cu șapte victime, sambata dupa-masa, langa Recaș. Au fost implicate un autoturism in care se afla doar șoferul și o autospeciala a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din Recaș, care se deplasa la o intervenție. A fost alertat elicopterul SMURD CS.

- Un accident de circulație a avut loc luni, in jurul orei 10:30 pe raza localitații Paniceni din comuna Capușu Mare.La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, unde au gasit doua autoturisme avariate, fara ocupanți in acestea.,,Doi tineri au primit…