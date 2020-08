Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele islandez Gudni Johannesson a fost reales simbata cu peste 92% din voturi, potrivit rezultatelor definitive ale scrutinului prezidential, publicate duminica, informeaza AFP si dpa. In cadrul acestui scrutin universal intr-un singur tur, fostul profesor universitar de istorie a obtinut 92,2%…

- Presedintele islandez in exercitiu Gudni Johannesson, ultrafavorit, a fost reales triumfal intr-un nou mandat de patru ani, cu 90% din voturile exprimate, relateaza AFP, potrivit news.ro.Prin realegerea acestui profesor universitar de istorie in varsta de 52 de ani, insula vulcanica cu 365.000…

- Presedintele islandez, Gudni Johannesson, se indrepta sambata noaptea spre o realegere triumfala cu peste 90% din voturi, potrivit rezultatelor partiale, unicul sau adversar recunoscandu-si infrangerea, scrie AFP, potrivit Agerpres.Dupa cum a fost prevazut de sondaje, actualul sef al statului,…

- Presedintele islandez, Gudni Johannesson, se indrepta sambata noaptea spre o realegere triumfala cu peste 90% din voturi, potrivit rezultatelor partiale, unicul sau adversar recunoscandu-si infrangerea, scrie AFP. Dupa cum a fost prevazut de sondaje, actualul sef al statului, profesor universitar si…

- Sambata la ora 9 a.m. (locala si GMT) in Islanda se deschid urnele pentru alegerile prezidentiale. Presedintele in exercitiu, Gudni Johannesson, este favorit in sondajele de opinie, cu peste 90% din intentiile de vot, informeaza AFP.Sunt chemati sa aleaga seful statului 252.217 de islandezi,…

- Sambata la ora 9 a.m. (locala si GMT) in Islanda se deschid urnele pentru alegerile prezidentiale. Presedintele in exercitiu, Gudni Johannesson, este favorit in sondajele de opinie, cu peste 90% din intentiile de vot, informeaza AFP. Sunt chemati sa aleaga seful statului 252.217 de islandezi,…

- Noile cazuri de coronavirus continua sa scada in insula, iar Ministerul Sanatații de la Reykjavik a anunțat ca de luni, 25 iunie, va relaxa și mai mult masurile de restricție cauzate de Covid-19, a informat Le Figaro. Islanda relaxase deja restricțiile pe 4 mai, prin redeschiderea liceelor ​​și universitaților,…

- Pandemia de COVID-19 a ”inchis” aproape toate țarile din Europa in ultimele doua luni. Virusul inca circula pe continent, totuși statele europene pregatesc strategii pentru decarantinare și revenire treptata la activitațile de dinaintea izbucnirii crizei. Islanda, țara din nordul Atlanticului, cu…