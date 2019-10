Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ziarului american, aceasta persoana este sus plasata in randul SI si era insarcinata cu organizarea deplasarilor in Siria ale celui mai cautat om din lume, supranumit ”Fantoma”.In noaptea de sambata spre duminica, intr-o operatiune a fortelor speciale americane la Barisha, un satuc…

- Cel care trebuia sa ia locul lui Abu Bakr al-Baghdadi la șefia organizației Stat Islamic a fost și el omorât de armata americana, a anunțat președintele Donald Trump. ”Tocmai mi s-a confirmat ca înlocuitorul numarul unu al lui Abu Bakr al-Baghdadi a fost lichidat de soldații…

- Liderul gruparii teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis intr-un raid american in nord-vestul Siriei. Donald Trump a confirmat informația in cadrul unei conferințe de presa. Președintele american a urmarit live operațiunea in care liderul Statului Islamic a fost omorat.

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare ”ca si cum te uitai la un film”, relateaza The Associated Press.

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- Conform posturilor de televiziune CNN si ABC, al-Baghdadi a murit intr-o operatiune a armatei americane in nord-estul Siriei.CNN a relatat ca sunt in derulare teste care sa confirme oficial moartea liderului gruparii jihadiste responsabile de multiple atentate sangeroase in intreaga lume.…

- Președintele american Donald Trump a transmis ca o parte din cadrele militare americane vor ramâne în Siria, în ciuda anunțului sau anterior potrivit caruia toate trupele urmau sa fie retrase, scrie BBC. El a declarat ca un numar mic de soldați vor proteja terenurile petroliere,…

- Președintele SUA, Donald Trump, s-a consultat cu oficialii de la Pentagon inainte de a lua decizia retragerii trupelor americane din unele zone din Siriei, in contextul unei iminente ofensive turcești, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului Apararii, citat de site-ul Military.com.Secretarul…