- Un barbat in varsta de 56 de ani, recunoscut vinovat pentru furt, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis. Astfel, potrivit procurorilor, in perioada vara-toamna a anului 2016, inculpatul a sustras de la o intreprindere de stat din Briceni, 250…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, recunoscut vinovat pentru omor, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Potrivit Procuraturii Generale (PG), inculpatul i-a aplicat amicului sau de pahar multiple lovituri, inclusiv in zona capului, cu o cheie multifuncționala…

- Un barbat de 48 de ani a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omor. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Balți, sediul Falești. Aceasta nu este definitiva și poate fi contestata cu apel la Curtea de Apel Balți, in termen de 15 zile.

- Un barbat in varsta de 36 de ani din Capitala, a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru savarșirea unui omor cu deosebita cruzime. Potrivit invinuirii inaintate de catre procurori, inculpatul, la data de 8 martie 2023, in timp ce se afla intr-un…

- Un minor in varsta de 17 ani a fost condamnat la 8 ani de pușcarie. Procurorii au reușit sa demonstreze implicarea acestuia in 33 de episoade de furt, dar și o rapire de automobil. Acesta a ajuns in vizorul poliției in luna august 2021, atunci cand impreuna cu un amic de-al sau ar fi rapit un automobil…

- Un barbat, in varsta de 31 de ani, din Cricova, a fost condamnat la 9 ani de inchisoare pentru omor, cu executare in penitenciar de tip inchis. Potrivit procuraturii, inculpatul, și-a injunghiat mortal amicul cu un cuțit, dupa ce au servit bauturi alcoolice impreuna.

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost condamnat la 9 ani de pușcarie, pentru ca și-a injunghiat mortal amicul de pahar. Sentința a fost pronunțata pe 29 mai 2023, de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani. Astfel, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale (PG), crima a avut loc pe 1 martie curent,…