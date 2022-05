Isărescu și agricultorii: Micii producători confundă asocierea cu cooperaţia din vremurile comuniste Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, dar și antreprenor cu afaceri in viticultura și pomicultura, considera ca exista trei mari probleme care ingreuneaza activitatea in agricultura romaneasca, dincolo de reticența bancilor de a finanța sectorul. Isarescu vorbește de obstacole de natura structurala a caror rezolvare treneaza de mai bine de 30 de ani. In opinia lui, o prima problema constituie faramitarea excesiva a proprietatii agricole si lipsa consolidarii, fie prin absorbtie, fie prin asociere, urmata de meteo-dependenta, in lipsa unui sistem de irigatii corespunzator și, nu in ultimul rand, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

