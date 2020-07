Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de electricitate al Romaniei, a inregistrat pierderi de 860 mil. lei in 2019, conform datelor Ministerului de Finante potrivit Mediafax.Complexul Energetic Oltenia a avut pierderi mai mari in 2018, un minus de 1,13 mld. lei. Cel…

- Skanska a stabilit o serie de reglementari și și-a adaptat spațiile de birouri din Europa Centrala și de Est, pentru a le permite angajaților sa revina la birou in condiții de siguranța. Schimbarile includ noi protocoale privind siguranța și igiena, reorganizarea spațiilor de lucru, dar și folosirea…

- Romania se imprumuta mai scump decat Cehia, Polonia și Ungaria din cauza situației economico-financiare a țarii, susține guvernatorul Mugur Isarescu, intr-o declarație de presa. ”Ratele de dobanda inca mai ridicate in Romania, comparativ cu Cehia, Polonia si Ungaria, sunt consecința si nu cauza situației…

- Mugur Isarescu face primele declarații dupa ce in spațiul public a izbucnit scandalul privind colaborarea sa cu Securitate. Ratele de dobanda inca mai ridicate in Romania, comparativ cu Cehia, Polonia si Ungaria, sunt consecința si nu cauza situației economico-financiare a Romaniei, arata intr-o…

- Cum explica BNR dobanda-cheie mai mare in Romania, comparativ cu regiunea. Suciu: “Cehia are surplus bugetar, Polonia are zero virgula deficit. Noi am intrat in criza cu un handicap” Banca Nationala a Romaniei (BNR) actioneaza intr-un context economico-politic specific Romaniei, nu specific…

- In unele parti din Romania si Polonia aceasta este cea mai grava seceta din ultimii 100 de ani, in Cehia este cea mai grava din ultimii 500 de ani. Aceasta seceta a dat nastere la semne de intrebare cu privire la asigurarea securitatii alimentare intr-o regiune cu amintiri dureroase cu privire la lipsuri…

- Romania si-a facut mereu un titlu de glorie din datoria mica ca procente din PIB. In ritmul de indatorare curent, insa, datoria statului va trece cu usurinta de 45% din PIB la final de an – un prag critic pentru o economie firava. In primul trimestru al acestui an, datoria publica a crescut cu 28…