- Iryna Tsvila, scriitoare și veterana a razboiului din Donbas, inrolata in cadrul Brigazii de reactie rapida a Garzii Nationale Ucrainene, și-a pierdut viața in prima zi a invaziei Rusiei, in atacurile lansate asupra capitalei Ucrainei, orașul Kiev, a scris pe Facebook fostul președinte al Dumei, Oleg…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat joi mobilizarea generala a trupelor ucrainene in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva tarii. Proiectul de lege privind aprobarea decretului presedintelui Ucrainei „Cu privire la mobilizarea generala″ a fost inaintat spre adoptare Radei…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a murit otravit dupa ce a consumat dintr-o sticla la un restaurant din orasul Weiden, in regiunea bavareza Palatinatul Superior, in sudul Germaniei. Alte sapte persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, unele din ele fiind in stare grava, a anuntat duminica politia.…

- Un barbat a decedat si altul a fost ranit, marti dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs in statiunea turistica Bran, in fata Castelului, pe DN 73, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, au informat ISU si IPJ Brasov. In urma producerii accidentului rutier au rezultat…

- O persoana a murit si doua au fost ranite intr-un accident produs vineri, 14 ianuarie, in jurul orei 17.45, pe DN2, in zona localitatii ialomițene Cotorca, circulatia in zona fiind ingreunata, potrivit informatiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, preluate…

- Doua persoane au murit intr-un incendiu ce a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la o casa din comuna damboviteana Selaru, sat Gloveanu, informeaza ISU Dambovita. “Echipajele de pompieri sosite la locul evenimentului au constatat ca incendiul se manifesta generalizat pe o suprafata de aproximativ…

- 164 de oameni au murit in total si peste 2.200 de persoane au fost ranite in timpul protestelor violente din ultima saptamana din Kazahstan, potrivit cifrelor Ministerului Sanatatii kazah, citate de presa de stat, transmite duminica agenția de presa dpa, conform Agerpres. In Almati, cel mai mare oras…