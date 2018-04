Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor Maries, i-a solicitat oficial procurorului general, Augustin Lazar, sa-i nominalizeze pe membrii echipei de procurori si politisti imputerniciti sa faca ancheta in dosarul Revolutiei, pe care ii acuza de tergiversarea cercetarilor.

- Fostul premier Petre Roman considera ”revoltatoare” si ”extrem de surprinzatoare” cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale in cazul sau in dosarul Revolutiei. „Este in primul rand sentimentul de revolta si de totala surprindere, pentru ca nu am absolut nimic de-a…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza Parchetul de pe linga Inalta Curte…

- In conditiile in care deunazi s-a aflat ca ministrul Justitiei i-a inaintat procurorului general o solicitare ce privea desecretizarea eventualelor protocoale incheiate intre Ministerul public, DNA sau DIICOT si Serviciul Roman de Informatii, Augustin Lazar a facut, marti, primele precizari pe acest…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii SRI , scrie Agerpres.In data de 19 martie 2018, ministrul Justitiei ... a solicitat domnului Augustin Lazar,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii (SRI). "In data de 19 martie 2018, ministrul Justitiei (...) a solicitat domnului Augustin Lazar, procuror…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut ca ”depuatul mitraliera”, crede ca propunerea de revocare a sefei DNA e prea putin. Radulescu vrea ca ministrul Justitiei sa ceara si revocarea lui Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei.