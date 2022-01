Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea sa a decis sa inceapa strangerea de semnaturi pentru demiterea primarului din Mogosoaia. USR va depune si o plangere penala la DNA in privinta exproprierilor din comuna, dupa ce o consiliera a partidului a acuzat ca a fost agresata de catre doi colegi de la PNL…

- USR va depune o plangere la Directia Nationala Anticoruptie cu privire la modul in care au fost facute exproprierile la Mogosoaia. In paralel, membrii gruparii strang semnaturi pentru demiterea edilului, a anunțat lui presedintele Uniunii Salvati Romania, Dacian Ciolos. „Vineri seara, cand am fost sa…

- ​USR a început strângerea de semnaturi pentru un referendum de demitere a primarului PNL din Mogoșoaia. De asemenea, Uniunea Salvați România va depune o plângere la DNA în urma scandalului legat de exproprierile pentru Sectorul Zero, proiect al primariei Mogoșoaia. Am…

- Bogdan Pintilie a anuntat ca a demisionat din PNL, dupa reactiile la postarea cu viceprimarul municipiului Brasov, Flavia Boghiu. “Imi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am si sters-o, tot ieri. De asemenea, imi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime…

- O consiliera locala din Mogoșoaia, Felicia Ienculescu-Popovici a fost agresata verbal si fizic, joi seara, de catre doi consilieri locali – Valentin Ene (PNL) si Dinu Gheorghe (PMP), unul dintre ei fiind inregistrat in timp ce o amenința, relateaza Agerpres. USR PLUS Mogosoaia anunta ca Felicia Ienculescu-Popovici…

- ”Cel mai mare tun imobiliar din Romania, in valoare de 1 miliard de euro, urmeaza sa fie dat in Mogosoaia, de catre primarul PNL. Printre cei care vor beneficia de pe urma lui se numara Alina Gorghiu si alti penelisti de frunte. Cine pierde? Toti locuitorii comunei Mogosoaia”, scriu, marti seara, reprezentantii…

- Florin Roman, ministrul Digitalizarii, și-a dat demisia din guvern, dupa scandalul plagiatului in lucrarea de master și a falsificarii CV-ului Florin Roman si-a dat demisia, astazi, din funcția de ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, dupa ce premierul Nicolae Ciuca i-a cerut sa clarifice…