Irlandezul care a spart clădirea Parlamentului va fi eliberat din arest Irlandezul care a spart cladirea Parlamentului ramane in libertate. Dupa o noapte in arest și ore intregi de audieri, procurorii au decis ca el nu este un pericol public, așa ca nu au cerut reținerea acestuia pentru 30 de zile. La audieri, barbatul a declarat ca a confundat Parlamentul cu hotelul in care era cazat. […] The post Irlandezul care a spart cladirea Parlamentului va fi eliberat din arest appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

