Irlanda/referendum: Premierul Leo Varadkar consideră o 'revoluţie tăcută' votul în favoarea liberalizării avortului Aproximativ doua treimi dintre irlandezii prezenti la urne au votat vineri la un referendum in favoarea liberalizarii avortului, conform primelor rezultate oficiale, vot care in opinia premierului Leo Varadkar este o 'revolutie tacuta', transmite AFP. 'Poporul a spus ca vrem o Constitutie moderna pentru o tara moderna, sa avem incredere in femei si sa le respectam pentru a lua decizii bune pentru sanatatea lor', a adaugat premierul irlandez, cunoscut ca fiind homosexual. Conform rezultatelor partiale ale referendumului, circa 66% dintre participantii la referendum au votat in favoarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru eliminarea interdictiei constitutionale a avortului intr-un referendum istoric desfasurat vineri in aceasta tara in mod traditional catolica, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP si Xinhua. In total, 69,4% dintre participantii la referendum…

- Exit-poll-urile realizate in urma referendumului din Irlanda indica un vot majoritar in favoarea liberalizarii avortului, anunta BBC potrivit News.ro . Datele publicate de The Irish Times si RTE indica faptul ca aproximativ 69% dintre cei care s-au prezentat la urme au votat in favoarea abrogarii articolului…

- Irlandezii au legalizat avortul, procedura care pana in prezent era interzisa, cu excepția cazului in care viața mamei era pusa in pericol. Exit-polurile de dupa referendumul de duminica arata ca in jur de 69 la suta dintre cetateni au votat pentru.

- Irlanda a votat detasat in favoarea liberalizarii avorturilor, indica doua exit-poll-uri din noaptea de vineri spre sambata, dupa un referendum istoric, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Un sondaj pentru Irish Times indica faptul ca 68% dintre irlandezi au votat "Da" pentru abrogarea celui de…

- Aproape 70% dintre alegatorii irlandezi au votat, in cadrul referendumului organizat vineri, in favoarea abrogarii interdictiei constitutionale in privinta avorturilor, arata datele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, informeaza BBC News Online.

- Irlandezii sunt chemati la urne, vineri, pentru un referendum ce ar putea pune capat interdictiei privind avortul. Alegatorii se vor pronunta asupra Amendamentului la Constitutie ce recunoaste drept egal la viata al mamei si fatului. Acesta este in vigoare din 1983. Avortul a fost dintotdeauna interzis…

- REFERENDUM ÎN IRLANDA. Irlandezii sunt chemati la urne, vineri, pentru un referendum ce ar putea pune capat interdictiei privind avortul. Alegatorii se vor pronunta asupra Amendamentului la Constitutie ce recunoaste drept egal la viata al mamei si fatului.