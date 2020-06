Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Dublin s-a autosesizat, ca urmare a informațiilor aparute in mass-media locala referitoare la arestarea unor cetațeni romani in Dublin, potrivit Mediafax.

- O scrisoare de dragoste scrisa in limba romana a fost gasita intr-o sticla, pe o plaja retrasa din Irlanda, Arklow South, situata la aproximativ o ora de Dublin, scrie glasgowlive.co.uk, conform Stirileprotv.Scrisoarea de dragoste, adresata unei fete din Glasgow, are un paragraf introductiv scris in…

- CHIȘINAU, 27 mai – Sputnik. Decretele de numire a celor șapte ambasadori ai Republicii Moldova în țările membre ale Uniunii Europene au fost semnate astazi de șeful statului Igor Dodon. © Sputnik / Miroslav Rotari Guvernul a numit in funcție șapte ambasadori Intr-o postare pe pagina sa…

- Dorel Giurca avea 53 de ani și lucra la o firma care asigura servicii de curatenie la St’ James Hospital din Dublin. Locuia in Irlanda impreuna cu sotia sa, Mirela. Romanul a luptat in Irak și Afganistan, dar a fost ucis de coronavirus in Irlanda. Romanul a fost testat prea tarziu si murit la 48 de…

- Dorel Giurca, un militar roman care a luptat in Irak și Afganistan, a murit in Irlanda de Covid-19.Fostul militar s-a mutat in Irlanda, impreuna cu soția sa, in urma cu trei ani. Lucra la o firma de curațenie la Spitalul St' James din Dublin.

- Compania aeriana româneasca Blue Air a reînceput deja operarea zborurilor pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Astfel, în 25 și 27 aprilie 2020 au fost deja programate zborurile București – Cluj-Napoca – Dublin (Irlanda) și retur. La rândul…

- Situatia masurilor intreprinse in judetul Iasi pentru a combate si a impiedica raspandirea COVID -19 este urmatoarea: Un numar de 2.906 persoane sunt izolate la domiciliu, fara simptomatologie specifica si care sunt monitorizate. Mai precizam ca 434 de persoane au iesit din perioada de 14 zile de autoizolare.…

- Ministrul Marcel Vela a anunțat ca noua ordonanța militara emisa sambata, ordonanța nr. 7, prevede ca pentru toate țarile care se afla in zona roșie sa se suspende zborurile pentru 14 zile, incepand cu 5 aprilie, ora 23:00. Este vorba despre 9 țari – S.U.A., Elveția, Austria, Belgia, Regatul Unit, Irlanda,…