Irlanda: anchetă pentru trafic de persoane, după descoperirea a 14 migranţi într-un container frigorific Politia irlandeza a anuntat miercuri deschiderea unei anchete pentru trafic de persoane dupa descoperirea a 14 migranti intr-un container frigorific care a sosit luni cu feribotul in portul Rosslare (sud-estul Irlandei), noteaza AFP, citat de Agerpres. Agentii politiei irlandeze au fost "avertizati de autoritatile britanice", ceea ce le-a permis sa astepte sosirea navei impreuna cu serviciile de urgenta, a precizat sursa intr-un comunicat. Feribotul a acostat in micul port Rosslare luni, in jurul orelor 03.00. Cei noua barbati, trei femei si doi copii care se aflau acolo au fost examinati… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

