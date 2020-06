Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti o etapa majora de relaxare a masurilor restrictive in Anglia incepand cu 4 iulie, cand se vor redeschide barurile , restaurantele, hotelurile, muzeele si saloanele de coafura, lasand sa se intrevada o aparenta revenire la normalitate in aceasta vara,…

- Partidele Fianna Fail, Fine Gael si Verzii au incheiat luni un acord in vederea formarii unei noi coalitii guvernamentale in Irlanda, care urmeaza sa fie supus aprobarii membrilor celor trei formatiuni, relateaza Reuters potrivit news.ro.Postul de premier urmeaza sa-i revina, in prima jumatate…

- Cele doua partide irlandeze de centru-dreapta, Fine Gael si Fianna Fail, si Partidul Verde au ajuns luni la un acord pentru formarea unui guvern de coalitie, la patru luni dupa alegerile legislative care au divizat peisajul politic din Republica Irlanda, informeaza AFP. "Liderii partidelor…

- Marea Britanie a ajuns la aproape 43.000 de decese cauzate de COVID-19 si este tara cea mai afectata de coronavirus din Europa, ceea ce ridica mai multe intrebari cu privire la gestionarea crizei de catre premierul Boris Johnson, potrivit Reuters, scrie Mediafax.In Anglia si Tara Galilor numarul…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani si rivalul sau Abdullah Abdullah au semnat un acord de impartire a puterii pentru a pune capat impasului politic de mai multe luni, care a impiedicat progresul spre pace, potrivit Reuters, potrivit news.ro.Duminica, un purtator de cuvant al lui Ghani a anuntat…

- Foaia de parcurs pentru relaxarea graduala a restrictiilor impuse pentru a impiedica propagarea epidemiei de COVID-19 in Irlanda va clarifica modul in care vor fi facute schimbarile la fiecare doua-patru saptamani, dar guvernul va interveni daca lucrurile vor merge prost, a declarat joi premierul…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar, este medic la baza și va lucra o tura pe saptamana pentru a-și ajuta confrații in timpul pandemiei de coronavirus.Premierul Irlandei a lucrat ca medic timp de sapte ani inainte de a renunta la profesie si de a deveni politician. El a fost scos din registrul medical…