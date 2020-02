Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Sinn Féin va încerca sa formeze un guvern în Irlanda dupa ce, în urma alegerilor generale de sâmbata, a primit mai multe voturi decât oricare alt partid - un rezultat istoric care a bulversat sistemul politic, potrivit Guardian, citat de Rador.Duminica,…

- Partidul nationalist irlandez de stanga Sinn Fein a cerut duminica sa fie cooptat in viitorul guvern, dupa ce la alegerile legislative desfasurate sambata a ajuns umar la umar cu celelalte doua principale partide irlandeze, un succes electoral obtinut cu ajutorul voturilor tinerilor si ale persoanelor…

- Financial Times: Viața unei familii aflate în centrul epidemiei coronavirusului ● Sinn Féin a solicitat posturi în viitorul guvern al Irlandei, dupa ce a obținut cel mai bun scor în alegerile parlamentare de sâmbata ● La Libre Belgique: Partidul lui Merkel, în turbulențe…

- Guvernul Japoniei a adoptat marti proiecte legislative prin care li se cere firmelor sa permita angajatilor care doresc acest lucru sa isi continue activitatea pana la 70 de ani, transmite dpa potrivit Agerpres. Masura preconizata de cabinetul premierului Shinzo Abe urmareste sa atenueze criza de…

- Acord in Irlanda de Nord pentru formarea unui Guvern, dupa trei ani. Ce se intampla cu provincia britanica, dupa Brexit Guvernul britanic a publicat joi seara un proiect de acord vizand restabilirea guvernului local in Irlanda de Nord, devenit inactiv in urma cu trei ani. Pentru a intra în vigoare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca este nevoie de incadrarea intr-un deficit cat mai mic si este nevoie de o reforma in administratie. Seful statului spune ca doreste ”o administratie eficienta”, iar cei care nu corespund din punct de vedere profesional vor trebui sa-si gaseasca altceva…

- Mogulii presei romanesti, Voiculescu, Patriciu si Vantu, cu ale lor televiziuni si ziare, vor cu orice pret sa puna ei presedinte. Unul tare ca fularul pe care sa-l traga de sfori cand doresc si cum doresc, care sa le promulge legile pe care le dau e...