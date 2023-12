Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii de la firma BSC au așternut și ultimul strat de asfalt pe noul pasaj din Micalaca, ceea ce inseamna ca lucrarile sunt aproape de... The post A fost așternut ultimul strat de asfalt pe noul pasaj din Micalaca | Video appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Au inceput testele pentru deschiderea primului tronson din Autostrada Bucuresti A0. Anunțul a fost facut de catre secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scriosteanu. In luna noiembrie, tronsonul cuprins intre DN1 si A3 va fi deschis. In acest sens, au fost efectuate mai multe teste…

- ????A fost așternut al doilea strat de asfalt, binderul, pe toata porțiunea sensului giratoriu din Piața Romana. In perioada urmatoare va fi așternut și ultimul strat, cel de uzura. Aceasta

- Constructorul prahovean Coni a așternut primul strat de asfalt pe lotul 2 Mizil – Pietroasele al Autostrazii Ploiești – Buzau (A7), potrivit unor imagini postate marți pe YouTube. Acest lot de 28,35 de kilometri, caștigat in asociere cu bulgarii de la Trace, este insa departe de finalizare, avand un…

- Modernizarea strazii Avram Iancu din municipiul Turda continua in linie dreapta. Luni, 23 octombrie 2023, a fost așternut primul strat de asfalt pe o banda de circulație, respectiv pe direcția Turda Noua – Centru. „In cursul zilei de ieri a fost așternut binderul pe banda de circulație inspre centrul…

- Lucrarile de largire la patru benzi a DN 7 Baldana - Titu, drum promis de guvernanți inca de la inceperea lucrarilor de la Centrul Tehnologic de la Titu, in care francezii au pompat 200 de milioane de euro, in 2010, sunt in plina desfașurare.

- COMUNICAT DE PRESA Lucrarile pe DN 7 Baldana - Titu, in plina desfașurare. S-a turnat deja primul start de asfalt Vicepreședintele Consiliului Județean Dambovița, Luciana Cristea, s-a deplasat astazi, 10 octombrie 2023, impreuna cu Secretarul de Stat in Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,…