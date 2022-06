Irinel Columbeanu primește facturi la curent pentru vila sa care a ars din temelii în 2020 Irinel Columbeanu este amuzatdar și ingrijorat ca inca se emit facturi la energia electrica pentru vila sa care a ars din temelii. In urma cu doi ani, un incendiu violent a mistuit celebra casa a afaceristului, daunele facand-o de nelocuit. 12 ore s-au luptat pompierii cu flacarile. Astazi, excentricul de altadata Irinel Columbeanu locuiește cu chirie, intr-un apartament cu doua camera insa continua sa primeasca facturi la electricitate pentru fosta sa proprietate de la Izvorani pe care banca pusese sechestru inainte sa arda in contul unei datorii nerambursate. Irinel Columbeanu este la un pas… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp a caștigat controversatul proces cu fosta lui soție, Amber Heard. Jurații au dat un verdict in favoarea actorului. Astfel, fosta lui partenera si colega de breasla a fost obligata sa ii plateasca daune in valoare de 15 milioane de dolari.

- Cați bani primește Johnny Depp, dupa ce a caștigat procesul cu fosta soție. Și Amber Heard va fi despagubita. Ieri, juriul a decis in favoarea starului din „Pirații din Caraibe„, dupa o deliberare de 14 ore. S-a constatat deci ca Amber Heard l-a defaimat pe Johnny Depp intr-un articol publicat in 2018…

- Irinel Columbeanu a reacționat dupa ce a aflat ca poate fi executat silit, pentru ca nu a platit factura la curent pentru vila din Izvorani, care a ars din temelii in urma cu doi ani. Omul de afaceri este revoltat de faptul ca se emit facturi pentru o locuința arsa.In prezent, fostul soț al Monicai…

- Fostul ministru Elena Udrea, arestata preventiv in Bulgaria, vine cu noi critici la adresa instantelor din Romania, afirmand ca este arestata ilegal, de 46 de zile, „ca urmare a unei halucinante decizii a ICCJ”. In Dosarul „Gala Bute”, fostul ministru al Dezvoltarii a primit o condamnare de sase ani…

- Divorț neașteptat in showbiz-ul romanesc! Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu divorțeaza de soțul ei. Fosta membra a trupei A.S.I.A a facut primele declarații despre desparțire.S-au iubit timp de 10 ani, insa acum au decis sa puna punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine…

- Considerat unul dintre cei mai periculoși lideri interlopi din țara, Sandu Geamanu a decis sa se impace cu cei doi frați ai sai, pe care anunțase ca intenționeaza sa-i omoare. Vestea a venit ca o ușurare pentru autoritați, mai ales ca barbatul este recunoscut drept unul dintre interlopii care obișnuiesc…

- Catalin Cazacu a fost invitat in emisiunea lui Catalin Maruța in ediția de joi, 7 aprilie, unde a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu mama copilului sau, dar și despre cum se ințelege cu Andrei.La 23 de ani, Catalin Cazacu a devenit tata, iar acum are un baiețel in varsta de 11 ani. Fosta…

- Mihai Bobonete este unul dintre cei mai buni actori de comedie din Romania, priceput in mod deosebit la stand-up comedy. Sigur, il vedem mereu cu zambetul pe fața, intotdeauna cu dorința de a-și face fanii fericiți. Doar ca el nu a fost mereu cu moralul sus, deși asta nu s-a vazut nici la tv, nici […]…