Monica Gabor este foarte discreta in ceea ce privește viața sa personala, de cand s-a mutat in Statele Unite, alaturi de Mr. Pink. Irinel Columbeanu, insa… nu! Fostul soț al brunetei a marturisit ca ea s-a casatorit, in secret, cu afaceristul american. Irinel Columbeanu a fost invitat in podcastul prezentatoarei Ameri Nasrin, in cadrul caruia a vorbit, […] Articolul Irinel Columbeanu confirma! Monica Gabor si Mr. Pink s-au casatorit apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .