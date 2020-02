Stiri pe aceeasi tema

- In vederea susținerii examenului de bacalaureat și a examenului de admitere la facultate, profesori ai Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava ofera și in acest an consultații gratuite la Limba și literatura romana și la Matematica. Universitatea Suceava a transmis ca pentru al patrulea an consecutiv,…

- • Pe de alta parte, intr-un singur semestru, elevii prahoveni au acumulat peste 1,2 milioane de absente Violeta Stoica Județul Prahova are una dintre cele mai ample structuri de unitați de invațamant preuniversitar din țara, in localitațile județului funcționand 211 unitati cu personalitate juridica,…

- Scandal in pasajul subteran de la intersectia strazii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant. Comerciantii care inchiriaza spatii acolo sunt nemultumiti ca primarul general al Capitalei le-a cerut sa le elibereze in cinci zile, pentru inceperea lucrarilor de reparatii.

- Ziua comemorarii celor cazuți in razboiul din Afganistan, in anii 1979 -1989, este marcata pe 15 februarie. In 2020 se implinesc 31 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, proces care s-a desfașurat intre 15 mai 1988 și 15 februarie 1989.

- La Chișinau apar primele „victime" ale codului galben de vant anunțat de meteorologii moldoveni. Acoperișul stației de așteptare „Gradina publica Ștefan cel Mare și Sfant" a fost smuls din construcție din cauza rafalelor de vant. Potrivit specialiștilor, azi, in toata țara persista codul galben de vant…

- „Incepute in mod oficial pe 30 noiembrie 2019, Sarbatorile de Iarna ale Iasului au ajuns la final. Astazi, 7 ianuarie 2020, a inceput demontarea echipamentelor din Oraselul Copiilor (roata panoramica, caruselul pentru copii, pista pentru electroscutere, figurinele tematice etc.), precum si a casutelor…

- Oficiali americani de rang inalt au continuat sa sustina ca se fac progrese in Afganistan in ciuda dovezilor clare ca razboiul nu poate fi castigat, a relatat luni The Washington Post dupa ce a obtinut sute de documente in privinta conflictului intins pe aproape doua decenii, scrie AFP.