Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, 31 de ani, s-a calificat in finala turneului WTA de la Cleveland (Ohio, SUA), dotat cu premii totale de 235.238 $, dupa ce a invins-o vineri, 27 august, pe poloneza Magda Linette, scor 7-6 (5), 6-2, informeaza Agerpres . Begu (31 ani, 74 WTA) a obtinut victoria…

- Irina Begu și-a facut un super cadou chiar de ziua ei! Sportiva noastra s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 253.258 de dolari, dupa ce a invins-o pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu 6-2, 6-4. Begu (31 ani, 74 WTA) a obtinut victoria…

- Romanian tennis player Irina Begu qualified for the semifinals of the WTA 250 tournament in Cleveland (Ohio) on Thursday, with total prizes of 253,258 dollars, by defeating the Belarusian Aleksandra Sasnovici 6-2, 6-4. Begu (31 years old, the 74th in the WTA) won after an hour and 37 minutes, achieving…

- “Minunea” Google Photos a durat 6 ani. Serviciul lansat de Google pe 28 mai 2015, ca o solutie gratuita de stocare online a fotografiilor facute cu smartphone-urile, inceteaza sa mai fie gratuita de la 1 iunie. Asa cum a anuntat in noiembrie anul trecut, Google incepe, de astazi, sa contorizeze spatiul…