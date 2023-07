Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Irina Begu și Rebecca Marino a fost intrerupt de mai multe ori, dar sportiva noastra a ramas concentrata și a obținut calificarea in turul doi de la Wimbledon, scor 6-2, 3-6, 6-2.

- Irina Begu s-a calificat in turul al doilea de la Wimbledon, dupa ce s-a impus in trei seturi in fața canadiencei Rebecca Marino, la capatul a 2 ore, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2. Begu este cea de-a patra sportiva din Romania calificata in turul secund la Wimbledon, dupa Cristian, Bogdan și Cirstea. Partida…

- Ana Bogdan (30 de ani, numarul 57 WTA) o infrunta astazi, de la ora 13:00, pe americanca Alycia Parks (22 de ani, numarul 51 WTA), in al doilea tur al turneului de la Wimbledon. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Eurosport 1. Pe același teren, dupa terminarea meciului pe care Ana Bogdan…

- Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea de la Wimbledon dupa o victorie muncita cu Tatjana Maria. Sportiva noastra a trecut in trei seturi de germanca, scor 6-1, 2-6, 6-3. Meciul a inceput cu o intarziere de peste o ora și jumatate din cauza ploii. Sorana a inceput, insa, extrem…

- Iga Swiatek (22 de ani, numarul 1 WTA) o infrunta astazi, dupa ora 17:30, pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (27 de ani, numprul 14 WTA), in a doua semifinala a zilei a turneului de la Roland Garros. Partida va fi live pe GSP.ro și televizata pe Eurosport 1. In cealalta semifinala a turneului de la…

- Sorana a fost invinsa de de italianca Jasmine Paolini, locul 53 mondial, scor 7-5, 2-6, 6-2. Meciul a durat doua ore si 13 minute. Romania mai are o singura reprezentanta la simplu, pe Irina Begu, dupa ce si Ana Bogdan a fost eliminata in runda inaugurala. Terenul cu numarul 13 i-a adus ghinion Soranei…

- Irina Begu(32 de ani, 27 WTA) joaca, azi, impotriva Karolinei Muchova (43 WTA, 26 de ani) pentru un loc in optimile de finala la Roland Garros 2023, acolo unde a mai fost in 2016 și 2022. Meciul va incepe dupa ora 17:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Irina Begu - Karolina Muchova,…

- Irina Begu (32 de ani, 27 WTA) a invins-o pe unguroaica Anna Bondar (26 de ani, 103 WTA), scor 6-4, 6-2 și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros 2023. Irina Begu se simte bine la Paris. Roland Garros-ul este turneul ei favorit, doua prezențe in turul 4, una chiar anul trecut. Sportiva din…