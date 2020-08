Irina Begu a urcat 12 poziţii în clasamentul WTA Jucatoarea romana de tenis Irina-Camelia Begu a facut un salt de 12 locuri in clasamentul WTA, de pe 82 pe 70, dupa ce a atins semifinalele turneului de la Praga. De partea cealalta, Simona Halep se mentine pe pozitia secunda in aceasta ierarhie, insa diferenta fata de liderul Ashleigh Barty (Australia) s-a marit la 1.400 de puncte. Alaturi de Halep si Begu, Romania mai are alte trei reprezentante in Top 100 WTA: Sorana Cirstea (77), Patricia Tig (86) s Ana Bogdan (87). Americanca Jennifer Brady, invingatoare in turneul de la Lexington (Kentucky) a urcat la randul ei noua locuri, intrand in grupul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

