Stiri pe aceeasi tema

- Polaris M Holding Mangalia a inceput curatenia de primavara in statiunile din sudul litoralului Potrivit reprezentantilor Polaris M Holding, Neptun, Olimp, Jupiter, Saturn, Venus si Cap Aurora se pregatesc pentru noul sezon estival "Echipele Polaris desfasoara zilnic activitati de igienizare pe domeniul…

- eMAG devine cel mai valoros brand romanesc in clasamentul anual Brand Finance, depașind valoarea de 1 miliard de euro (1,027 milioane euro), in creștere cu 29% fața de anul trecut, și marcheaza, in premiera, poziționarea pe primul loc in Romania a unei companii din domeniul ecommerce. Potrivit raportului…

- Ar putea lumea sa faca fața fara petrol și gaze rusești? Bulgaria – 90% din aprovizionarea cu gaz erau de la Gazprom Ar putea lumea sa faca fața fara petrol și gaze rusești? Bulgaria – 90% din aprovizionarea cu gaz erau de la Gazprom Polonia spune ca va primi gaz din alte surse. Nu este inca clar daca…

- Sudul Litoralului a devenit un adevarat ,,El Dorado’’ pentru investitorii din sectorul turistic și imobiliar. Cei peste 250 de dezvoltatori imobiliari din Constanța anunța investiții de peste 250 de milioane de euro in urmatorii ani, in proiecte imobiliare mixte – hoteluri, apartamente, restaurante…

- Primaria Prejmer a reluat lucrarile de realizare infrastructura stradala in zona de ,,Cartier”, pe strazile Viilor, Prunilor, Saturn, Uranus, Neptun, Venus, Carpaților, Cenușii și Mihai Viteazu. Din discuțiile purtate cu executantul lucrarilor, in perioada urmatoare va finaliza realizarea rigolelor,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri seara, ca a semnat un ordin care va permite inscrierea in invatamantul romanesc a tuturor copiilor si tinerilor refugiati din Ucraina care doresc acest lucru. In Romania sunt 45 de scoli, 10 licee si trei universitati care au predare in limba…