Stiri pe aceeasi tema

- Iranul trimite carburanți la Caracas, deși Venezuela sta pe cea mai mare rezerva de petrol a lumii. Maduro platește cu lingouri de aur transportate cu avionul Primul dintr-un grup de trei tancuri petroliere incarcate cu carburant destinat Venezuelei a intrat luni in apele teritoriale ale statului sud-american,…

- Primul dintr-un grup de trei tancuri petroliere incarcate cu carburant destinat Venezuelei a intrat luni in apele teritoriale ale statului sud-american, potrivit datelor firmei Refinitiv Eikon, transmite Reuters potrivit news.ro.Cele doua state membre ale OPEC si-au intensificat cooperarea…

- Cele doua state membre ale OPEC si-au intensificat cooperarea in acest an, prin schimburi de titei, carburant, alimente, echipamente pentru rafinarii si ale bunuri industriale. Nu sunt disponibile prea multe detalii referitoare la tranzactii. Tancul petrolier Forest, sub pavilion iranian, transportand…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a constatat marti ca Statele Unite au incalcat regulile comerciale internationale prin impunerea unor tarife de mai multe miliarde de dolari Chinei, in razboiul comercial al presedintelui Donald Trump cu Beijingul, decizie care a nemultumit puternic Washingtonul,…

- Franta si Germania sunt suparate ca SUA încearca sa conduca negocierele privind reforma OMS. „Nimeni nu vrea sa fie târât într-un proces de reforma si sa primeasca o schita din partea unei tari care tocmai a plecat din OMS”, a declarat un oficial european.Franta…

- Furtuna Hanna a devenit sambata primul uragan din 2020 la Atlantic, in timp ce se apropie de zona de coasta a Texasului, in Statele Unite, a anuntat Centrul american al uraganelor (NHC), relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Vacanța in Grecia a unor romani, anulata la granița din…

- ”O spunem clar: revendicarile Beijingului ale resurselor offshore in cea mai mare parte a Marii Chinei de Sud sunt complet ilegale, la fel ca si campania sa de intimidare cu scopul de a le controla”, a denuntat intr-un comunicat, luni, Mike Pompeo. Washingtonul a respins suveranitatea contestata revendicata…

- Coreea de Nord nu considera oportuna reluarea discutiilor cu SUA, estimand ca aceasta nu ar fi nimic mai mult decat un instrument politic pe care sa-l foloseasca Washingtonul, a declarat sambata un diplomat nord-coreean de rang inalt, citat de Reuters, inaintea vizitei unui oficial american in Coreea…