Iranul intră în cursa spațială. A lansat cu succes o ”capsulă de viaţă” Iranul a anuntat miercuri ca a lansat cu succes o ”capsula de viata” in spatiu – de 500 de kilograme, cu un lansator de noua generatie de tip Salman, care pregateste trimiterea unui astronaut in spatiu – , o noua etapa in ambitiosul program aerospatial dezvoltat de republica islamica, in pofida unor ingrijorari ale Occidentului cu privire la finalitatea acestuia, relateaza AFP. ”Dupa un deceniu de pauza, noua capsula de viata a tarii noastre a fost lansata cu succes la 130 de kilometri altitudine cu un lansator fabricat local”, anunta ministrul Telecomunicatiilor Issa Zarepour, citat de agentia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat miercuri ca a lansat cu succes in spatiu "o capsula a vietii", o noua etapa in ambitiosul program aerospatial dezvoltat de aceasta tara, in pofida ingrijorarilor statelor occidentale legate de scopurile acestuia, informeaza AFP, conform AGERPRES. "Dupa un deceniu de pauza, noua capsula…

- O racheta lansata cel mai probabil de militantii Hamas in timpul atacului lor din 7 octombrie asupra Israelului a lovit o baza militara israeliana unde, potrivit expertilor, s-ar afla multe dintre rachetele cu capacitate nucleara ale tarii, potrivit unei analize vizuale a urmarilor atacului realizata…

- Rolul Rusiei este sa construiasca o noua lume, susține Vladimir Putin. Analiștii spun insa ca lumea șefului de la Kremlin seamana mai degraba cu cea din renumitul roman distopic 1984, al lui Orwell. Putin dorește sa realizeze supravegherea populației prin așa-numitul sistem Big Brother, relateaza Realitatea…

- NASA a lansat in 2016 o misiune menita sa exploreze asteroidul Bennu, afla in apropierea Pamantului. Acum aflam ca mostre de pe acel asteroid au ajuns inapoi pe Terra. Osiris-Rex este o misiune NASA de 7 ani, gandita pentru a aduna roci si praf de pe asteroidul respectiv. Capsula care contine mostrele…

- vAjung pe Terra mostrele de pietre și praf colectate de sonda Osiris Rex de pe indepartatul asteroid Bennu, in 2020. Aterizarea este așteptata la ora 17.55, in deșertul din statul american Utah. In 13 minute, capsula care aduce mostrele trebuie sa incetineasca de la o viteza de 43.000 km/h, la sub 20…

- Asteroidul Bennu este descris de cei de la NASA ca fiind un munte de forma unei picaturi uriașe, de piatra, iar de pe Bennu vine o mica incarcatura de pietriș care este așteptata cu nerabdare de comunitatea științifica. Mostrele ar trebui sa ajunga pe Terra duminica dupa ora 10.00 (17.00 ora Romaniei)…

- Economia Rusiei a rezistat la "presiuni externe fara precedent" din partea Occidentului, a declarat luni, 18 septembrie, președintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN.El a descris situația economica din țara ca fiind "stabila și echilibrata" și a laudat rezistența economiei ruse."In general, putem spune…

- Pe 24 septembrie ar trebui sa ajunga in deșertul Utah mostrele culese cu trei ani in urma de sonda Osiris Rex, de pe asteroidul Bennu. Mostra dorita este „o bucata de piatra primordiala care a fost martora la intreaga istorie a sistemului solar”, spunea Thomas Zurbuchen de la NASA.