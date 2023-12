Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal iranian a condamnat Guvernul american la plata unor despagubiri in suma de aproape 50 de miliarde de dolari din cauza ca l-a asasinat pe generalul iranian Qassem Soleimani in 2020 in Irak, si a gasit vinovate 42 de persoane si entitati - inclusiv pe Donald Trump si pe oficiali din administratia…

- Cotatia petrolului a scazut luni pe piata din Asia, dupa ce Iranul și aliații sai nu au reacționat la lansarea ofensivei terestre israeliene in Fasia Gaza, calmand astfel ingrijorarile ca livrarile regionale de titei ar putea fi intrerupte, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.Barilul de titei Brent,…

- Fortele de aparare israeliene (IDF) si-au sporit numarul trupelor care intra in Fasia Gaza, unde se afla in razboi cu gruparea Hamas, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al IDF, citat AFP. „In cursul noptii de sambata spre duminica, noi am crescut” numarul fortelor armatei care intra in Fasia Gaza…

- Statele Unite si-au evacuat personalul neesential de la ambasada din Bagdad si de la consulatul din Erbil, a anuntat Departamentul de Stat, in contextul unei cresteri a tensiunilor in regiune, relateaza AFP, potrivit News.ro.Ordinul de avacuare a fost dat vineri, insa a fost anuntat duminica, intr-un…

- Arabia Saudita a suspendat discutiile cu privire la normalizarea relatiilor cu Israelul, pe fondul anuntului privind incursiuni armate in Gaza, informeaza BBC. Decizia a fost luata in aceeasi zi in care secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a intalnit la Riad cu omologul sau saudit,…

- Netanyahu nu a fost pregatit, iar Joe Biden a aruncat Israelul in mainile jihadiștilor insetați de sange, a declarat fostul președinte american, citat de New York Times și Politico. Fostul președinte Donald Trump, care se prezinta frecvent drept cel mai ferm aparator al Israelului, l-a criticat miercuri…

- Purtatorul de cuvant al Securitații Naționale a Casei Albe, John Kirby, a acuzat Iranul ca este „complice” la atacul Hamas asupra Israelului, dar a spus ca Washingtonul nu are dovezi care sa lege Teheranul de atac.„Iranul a sprijinit de multa vreme Hamas și alte rețele teroriste din regiune cu resurse…

- Luni, Moscova a declarat ca crearea unui stat palestinian este ”cea mai credibila” solutie la razboiul dintre Israel si Hamas, avertizand asupra unui risc ”ridicat” de intrare in conflict a unor ”terte forte”, informeaza Agerpres. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a promis ca Rusia si Liga Araba…