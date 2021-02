Iranul cheamă Irakul să-i identifice pe autorii recentelor atacuri antiamericane Iranul a cerut sambata Irakului sa-i 'identifice' pe autorii recentelor atacuri de pe teritoriul acestuia impotriva ambasadei SUA si a intereselor occidentale, apreciind ca ele au vizat sa aduca atingere relatiilor iraniano-irakiene, transmite AFP. Luni, in directia ambasadei americane la Bagdad au fost trase rachete, care au cazut insa in apropiere. A fost vorba despre cel de-al treilea atac in decurs de o saptamana impotriva intereselor occidentale in Irak. 'Subliniem necesitatea ca guvernul irakian sa-i identifice pe autorii acestor incidente', a declarat seful diplomatiei iraniene,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a cerut sâmbata Irakului sa-i identifice pe autorii recentelor atacuri împotriva ambasadei SUA si a intereselor occidentale, apreciind ca acestea au vizat afectarea relatiilor iraniano-irakiene, transmite AFP, citata de Agerpres.Luni, în directia ambasadei americane la Bagdad…

- Mai multe rachete au fost lansate, luni dupa-amiaza, spre sediul Ambasadei SUA din Bagdad iar unul dintre proiectile a cazut in curtea misiunii diplomatice, in Zona Verde, un perimetru ultrasecurizat din centrul capitalei Irakului.

- Cel putin trei rachete au vizat luni ambasada SUA la Bagdad, au declarat pentru AFP surse de securitate, acesta fiind al treilea atac impotriva unor obiective occidentale in Irak in decurs de o saptamana, relateaza AFP. O racheta a cazut in Zona Verde, unde se afla sediul ambasadei americane, in…

- Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti ca Turcia isi va extinde operatiunile transfrontaliere impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Liderul de la Ankara a facut acest anunt ca urmare a executiei a 13 cetateni turci in nordul Irakului.

- Presedintele american Donald Trump a atentionat Iranul dupa mai multe atacuri cu rachete asupra ambasadei americane la Bagdad, in Irak, declarand ca va trage la raspundere Teheranul daca se va inregistra vreun deces in randul personalului de acolo, informeaza dpa. "Un sfat prietenos si…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP,…

- Iranul a avertizat luni Washingtonul sa nu incerce sa provoace ''tensiuni'' dupa ce SUA au acuzat factiuni pro-Iran ca sunt implicate intr-un atac in apropierea ambasadei americane in Irak, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Duminica seara, mai multe rachete au aterizat langa misiunea diplomatica…