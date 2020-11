Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a sesizat Consiliul de Securitate ONU, atribuind Israelului asasinarea directorului programului nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, si avertizand ca va riposta la actiunile Guvernului israelian si Administratiei Donald Trump, insa secretarul general ONU, Antonio Guterres, a facut apel la retinere,…

- Iranul va raspunde "la momentul potrivit" pentru uciderea omului de stiinta Mohsen Fakhrizadeh, a declarat presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat de sambata, acuzand Israelul ca incearca sa creeze "haos" prin acest asasinat, relateaza Reuters si AFP. Intr-un comunicat…

