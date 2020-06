Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au anuntat, joi, aprobarea vanzarii a 84 de rachete Patriot de ultima generatie catre Kuweit, precum si a unui set de echipamente destinate modernizarii sistemelor anti-racheta ale emiratului, pentru o suma totala de 1.425 miliarde de dolari, informeaza Agerpres.Vanzarea va…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminica ca Statele Unite vor fi "expulzate" din Irak si Siria, tari in care prezenta Iranului este semnificativa, informeaza AFP. Iranul si Statele Unite, care au o relatie extrem de tensionata, nu inceteaza sa se ameninte si sa se acuze reciproc.…

- California ar trebui sa faca tot ceea ce este necesar pentru a ajuta producatorul de automobile electrice Tesla sa-si redeschida singura fabrica de vehicule din Statele Unite, a declarat luni secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin potrivit news.ro.Oficialii din domeniul sanatatii…

- Videoclipul îl arata pe Luke Denman, susținând ca obiectivul tentativei eșuate de lovitura de stat era sa-l rapeasca și sa-l aduca pe Maduro în SUA, scrie Al Jazeera. Televiziunea de stat venezueleana a difuzat miercuri videoclipul, spunând ca mercenarul fusese instruit sa preia…

- Numarul oficial de cazuri de coronavirus din lume a ajuns la 2,3 miliioane, in condițiile in care au fost raportate 160.000 de decese, potrivit centralizarii de pe Arcgis . Numarul deceselor cauzate de epidemie in SUA, in ultimele 24 de ore a crescut la 1.891 (38.664 in total), bilanțul din Statele…

- Statele Unite arunca bomba: coronavirusul NU ar fi izbucnit dintr-o piata cu animale salbatice. Autoritatile de la Washington verifica ipoteza conform careia coronavirusul ar avea originile intr-un laborator din Wuhan si s-a raspandit dupa ce un angajat ar fi fost infectat.

- BERLIN (AP) - Țarile europene au cautat sa impiedice oamenii sa calatoreasca pe vremea insorita de Paști. Vremea frumoasa pe mare parte a continentului a oferit un test suplimentar al disciplinei oamenilor in weekendul lung de Paști. Autoritațile italiene au intensificat controalele, in special in regiunea…

- Numarul mortilor din Statele Unite puse pe seama noului coronavirus a depasit, vineri, 17.000, conform unui bilant publicat de Reuters, care remarca si ca masurile de izolare la domiciliu luate de autoritatile de la Washington incetinesc raspandirea virusului.Autoritatile americane au avertizat…