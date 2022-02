Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a creat o militie de mercenari pentru a efectua atacuri impotriva inamicilor regionali, in special in largul Yemenului, a declarat miercuri un grup al opozantilor iranieni in exil, citat de AFP. Consiliul national de rezistenta iraniana (CNRI), interzis in Iran, sustine ca aceasta unitate…

- Israelul se va echipa cu un nou sistem antiracheta cu laser in termen de un an, a anuntat marti premierul israelian, Naftali Bennett. Luand cuvantul la deschiderea unei conferinte anuale a Centrului de cercetare pentru securitatea nationala (INSS), Naftali Bennett a prezentat acest proiect “care va…

- Masura amplifica incertitudinea asupra activitatilor nucleare ale Iranului, in timp ce discutiile indirecte dintre Teheran si Washington privind salvarea acordului nuclear cu Iranul din 2015 se afla intr-o faza delicata. Puterile occidentale spun ca au mai ramas doar cateva saptamani inainte ca progresele…

- ”O atentie deosebita va fi acordata implementarii unui plan de actiune global comun cu privire la programul nuclear iranian”, anunta intr-un comunicat presedntia rusa. Cei doi lideri urmeaza sa discute despre ”o intreaga serie de probleme legate de cooperarea blaterala, inclusiv implementarea unor proiecte…

- O nepoata a ghidului suprem iranian Ali Khamenei, militanta impotriva pedepsei cu moartea, a fost arestata in Iran, la cateva luni dupa ce o saluta la implinirea a 83 de ani pe vaduva sahului Iranului, au anuntat fratele sau si activisti iranieni, relateaza AFP. Farideh Moradkhani a fost arestata…

- Gardienii Revolutiei - armata de elita a regimului de la Teheran - au testat "cu succes" o racheta al carui motor functioneaza cu combustibil solid si poate transporta sateliti, a afirmat joi seara seful departamentului lor aerospatial, potrivit AFP și Agerpres. Armata ideologica a Republicii islamice…

- Mai multe explozii au fost raportate, luni, in apropierea complexului nuclear Bushehr, in sudul Iranului, dar autoritatile iraniene sustin ca este vorba de un exercitiu militar si avertizeaza Israelul cu o riposta "devastatoare" in cazul unui atac. Un oficial din cadrul Administratiei de la Teheran,…