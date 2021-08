Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Islanda trec in zona rosie, in timp ce Turcia si Muntenegru intra in zona galbena, potrivit noii liste care va intra in vigoare incepand de duminica, 8 august, a anuntat Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Daca tara din care vine persoana respectiva este in zona galbena, persoana…

- Astazi, 3 iulie, organizația PNL Neamț se intrunește, de la ora 10:30, in conferința județeana pentru a-și alege noului președinte. Sunt invitați peste 500 de membri, iar pentru a se respecta distanțarea sociala, s-a ales Sala Polivalenta ca locație. Votul va fi secret și se va desfașura pe baza buletinelor…

- Libertatea de exprimare in Cuba, ceruta recent de o noua generatie de artisti si intelectuali, este limitata de existenta insasi a revolutiei, a declarat presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel intr-un discurs difuzat marti, informeaza AFP. "Libertatea de exprimare in Revolutie continua sa…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba in viitorul apropiat vreo intrevedere cu noul sau omolog din Iran, Ebrahim Raisi, a anuntat luni seara Casa Alba, notand ca liderul suprem al Iranului si principalul decident ramane ayatollahul Ali Khamenei, potrivit mediafax.ro. In…

- Uniunea Europeana a adaugat luni 8 membri ai juntei militare aflate la putere in Myanmar si patru societati birmaneze din sectoarele exploatarii lemnului si pietrelor pretioase pe lista sa cu sanctiuni impotriva acestei junte care pe 1 februarie a preluat puterea in urma unei lovituri de stat, relateaza…

- La aceasta ora filiala Targu Mureș a PNL iși alege președintele pentru urmatorii ani. Sunt prezenți aproximativ 190 de membri din 360, iar lupta se va da intre Ervin Molnar și prof. univ. dr. Horațiu Suciu. PNL Targu Mureș iși alege președintele at Sursa articolului: PNL Targu Mureș iși alege președintele…

- Eveniment Sancțiuni pentru persoanele care arunca gunoi la intamplare in Alexandria iunie 11, 2021 09:33 Vorba buna se dovedește insuficienta pentru cei care sunt certați cu regulile, cu legea și cu bunul simț in general, așa ca fața de aceștia autoritațile publice sunt nevoite sa ia masuri mai drastice.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat luni un apel la instituirea de sanctiuni internationale impotriva Israelului pentru a-l constrange sa inceteze ceea ce el a numit drept masacrarea palestinienilor, intr-o discutie telefonica cu papa Francisc