- Edilul a evitat sa ofere mai multe informații despre acest proiect, aratând însa ca primaria lucreaza alaturi de universitațile clujene pentru gasirea unei locații pentru viitorul campus, spunând ca acesta este cel mai important proiect strategic al Clujului în domeniul universitar…

- Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa examineze miercuri o initiativa americana in vederea unei prelungiri pe o perioada nedeterminata a unui embargo impus vanzarii de armament catre Iran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Embargoul - impus prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear…

- "Dezvoltarea metroului a reprezentat și reprezenta o prioritate pentru mine. Cat am fost ministru am reluat investiții la tronsonul 1 mai Laromet și am finalizat patru stații de metrou. Acest proiect al tronsonului de pe magistrala 5 Drumul Taberei este pornit inca din perioada respectiva. Important…

- ”Avem o creștere cu peste 50% a valorii traficului decat in starea de urgența. In continuare nu putem spune ca traficul este echivalent cu cel dinainte de starea de urgența. Mijloacele de transport in comun au circulat goale astazi, mai puțin de dimineața, de la 7 la 9” , susține primarul Capitalei.…

- "Nava Konarak a fost lovita de o racheta in timpul unui exercitiu militar in apele Bandar-e Jask", un port situat in sudul Iranului, a anuntat televizunea iraniana. Potrivit televiziunii, nava de sustinere logistica a fost atinsa "dupa ce a deplasat o tinta de exercitiu catre ea, fara sa lase o distanta…

- Cultura este unul dintre cele mai afectate domenii de pandemia de coronavirus, care ar putea muta și cel mai important proiect al Timișoarei din aceasta perioada: TM2021. La nivelul UE se vorbește despre amanarea evenimentelor, iar directorul executiv al asociației TM2021 spune ca o astfel de decizie…

- Romania este una dintre țarile care testeaza puțin pentru detectarea infecției cu noul coronavirus, raportat la numarul populației, arata o analiza Gazeta de Sud. Ne aflam in coada clasamentului, cu un numar de 2693 de teste per milion de persoane. Rata testarilor este un indicator important al eficienței…

- Arabia Saudita a anunțat la inceputul acestei saptamani ca intenționeaza sa-și mareasca exportul de petrol pana la nivelul a 10,6 milioane de barili pe zi in luna mai, in plin razboi al prețurilor cu Rusia și pe fondul dramaticei scaderi a cererii de pe piețele lumii, cu impact “greu” asupra economiei…