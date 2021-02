Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au manifestat miercuri o anumita nerabdare fața de absența unui raspuns din partea Iranului cu privire la o posibila întâlnire directa pentru lansarea procesului de salvare a acordului nuclear iranian, relateaza AFP.„Rabdarea noastra are limite!”, le-a raspuns…

- Franta, Germania, Marea Britanie si Statele Unite au avertizat joi Iranul ca "orice decizie vizand limitarea accesului inspectorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA)", cum intentioneaza Teheranul, "ar fi periculoasa" si l-au invitat sa respecte termenii acordului nuclear din…

- Antony Blinken, șeful diplomației americane, a purtat discuții cu omologii sai din Regatul Unit, Franța și Germania, cu privire la Iran și alte probleme de politica externa ale aliaților occidentali. Discuția, purtata in cadrul unei conferințe online, vine in contextul in care administrația Biden intenționeaza…

- Statele europene intentioneaza sa sprijine productia locala de procesoare si semiconductori, cu ajutoare tintite care vor avea ca rezultat investitii in valoare de pana la 50 de miliarde de euro, potrivit Germaniei, transmite Reuters. Germania, Franta si alte 17 state din Uniunea Europeana…

- Medicii de la clinica Garmisch-Partenkirchen din Bavaria au raportat ca au detectat o noua mutație a coronavirusului. In prezent nu exista indicii ca ar fi mai contagioasa decat alte mutații cunoscute. Probele sunt analizate acum la un laborator din Berlin. Este vorba de o clinica din localitatea bavareza …

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a interzis guvernului de la Teheran sa importe vaccinuri anti-Covid-19 din Statele Unite și Marea Britanie, scrie hotnews . „Importurile de vaccinuri ale Statelor Unite și Marii Britanii in țara sunt interzise. Le-am spus asta oficialilor și o spun…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2. In prima zi de Craciun au fost comunicate OMS 655.000 de cazuri noi…

- Expertii Uniunii Europene au ajuns la concluzia ca vaccinurile impotriva COVID-19 concepute pana in prezent sunt eficace si impotriva noii variante a coronavirusului SARS-CoV-2, o mutație ce a fost descoperita inițial in Marea Britanie, a declarat duminica ministrul german al sanatatii, Jens Spahn,…