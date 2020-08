Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat, miercuri, secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin, informeaza Agerpres.Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok in Statele…

- Statele Unite au facut cunoscut luni ca au discutat cu Rusia despre posibilitatea unei reuniuni intre liderii celor cinci tari membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, o dorinta a presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si omologul sau…

- Rusia si China au votat vineri impotriva unui proiect de rezolutie germano-belgian privind mentinerea ajutorului umanitar transfrontalier in Siria si pe care doresc sa-l reduca impotriva recomandarilor celorlalti 13 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. Potrivit unor surse diplomatice,…

- Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa examineze miercuri o initiativa americana in vederea unei prelungiri pe o perioada nedeterminata a unui embargo impus vanzarii de armament catre Iran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Embargoul - impus prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a criticat vehement sâmbata ''ipocrizia'' Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, care a votat cu o zi înainte o rezolutie condamnând rasismul sistemic si violentele politiei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Consiliul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, care afiseaza o loialitate mai presus de orice indoiala fata de presedintele Donald Trump, s-a exprimat nu doar o data critic pe la spate, mergand pana acolo incat l-a acuzat pe acesta ca nu spune "decat tampenii", scrie fostul consilier prezidential John Bolton…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminica ca Statele Unite vor fi "expulzate" din Irak si Siria, tari in care prezenta Iranului este semnificativa, informeaza AFP. Iranul si Statele Unite, care au o relatie extrem de tensionata, nu inceteaza sa se ameninte si sa se acuze reciproc.…