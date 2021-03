Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american al lui Joe Biden, care vrea sa revina la acordul nuclear iranian, a anunțat luni primele sale sancțiuni împotriva oficialilor iranieni, în numele apararii drepturilor omului, potrivit AFP.Concret, acestea sunt masuri minore: doi membri ai garzilor revoluționare,…

- SUA au anuntat marti sanctiuni impotriva unor oficialitati si entitati ruse, sanctiuni ce prevad restrictii de viza si inghetarea activelor, ca raspuns la tentativa de otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii cu agent neurotoxic, pentru care serviciile de informatii

- Companiile Hidroelectrica, Electrica, E.ON și ENEL au fost amendate de catre ANRE pentru nerespectarea reglementarilor privind activitatea de furnizare a energiei electrice in contextul liberalizarii pieței de energie electrica. Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a anunțat, marți, intr-un…

- Actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere. 505 sanctiuni au fost aplicate, dintre care 240 pentru depasirea limitei legale de viteza.La sfarsitul saptamanii trecute, politistii formatiunilor rutiere din cadrul I.P.J. Constanta au organizat actiuni pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze…

- Polițiștii ieseni au intervenit la peste 80 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au fost sesizate peste 20 infracțiuni. Politistii au acționat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea…

- In județul Gorj, au fost aplicate 114 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea masurilor de prevenire și combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore, in valoare de peste 18.000 de lei. In total, 286 de politisti, jandarmi si politisti locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanti…

- In cursul zilei de ieri, 30 ianuarie, peste 11.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au participat la actiunile de control cu privire la modul de respectare a masurilor de protectie sanitara. Efectivele M.A.I. au beneficiat de sprijinul angajatilor ANSVSA, ANPC, Ministerului Sanatatii,…

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie…