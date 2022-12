Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani, fara permis de conducere, a fost prins de politisti drogat la volan, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele fortelor de ordine si a fugit cu masina, lovind si o bariera de acces in Sectorul 4 al Capitalei. „Pe data de 11 noiembrie, in jurul orei […] The post VIDEO…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, fara permis de conducere, a fost prins de politisti drogat la volan, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele fortelor de ordine si a fugit cu masina, lovind si o bariera de acces in Sectorul 4 al Capitalei. „Pe data de 11 noiembrie, in jurul orei […] The post Un…

- Un scandal de proporții a izbucnit la Teheran in legatura cu dronele pe care Iranul a recunoscut ca le-a livrat Rusiei și pe care Moscova le folosește acum contra Ucrainei. Un important cleric conservator a cerut ca livrarea de drone sa inceteze, in timp ce un fost ambasador sugereaza ca Ministerul…

- Un barbat a fost reținut dupa ce a furat patru conserve cu ton Rio Mare dintr-un magazin din Constanta, iar procurorii propun arestarea sa preventiva pentru 30 de zile. Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca un barbat a furat patru conserve cu ton,…

- Barbatul numit de presa internaționala „cel mai murdar om din lume” a murit la o varsta la varsta de 94 de ani, relateaza presa de stat de la Teheran. Iranianul Amou Haji nu s-ar mai fi spalat de mai bine de o jumatate de secol, potrivit agenției iraniene IRNA. Amou Haji traia singur, in satul […]…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal…

- Papa Francisc a declarat ca a fost implicat in organizarea unui schimb de prizonieri in Ucraina, desi nu este clar rolul jucat de suveranul pontif, relateaza joi dpa. El a mentionat acest lucru in timpul unei intalniri private cu iezuitii saptamana trecuta in Kazahstan, potrivit revistei La Civilta…