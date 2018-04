Stiri pe aceeasi tema

- Directorul cotidianului reformator iranian Shargh, Mehdi Rahmanian, a fost arestat, sambata, in urma unei plangeri a locuitorilor unui oras din nord-estul Iranului care s-au simtit defaimati de un articol recent, a anuntat duminica agentia Isna.

- In raportul anual al Departamentului de Stat american privind drepturile omului, China, Rusia, Iranul si Coreea de Nord sunt etichetate drept "condamnabile moral" pentru incalcarea continua a drepturilor respective, de aceea - potrivit documentului - aceste tari sunt "factori de instabilitate", informeaza…

- Motivarea Curtii Constitutionale la decizia de a declara neconstitutional un articol din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala arata ca faptele de coruptie sau cele contra patrimoniului nu vor putea fi calificate drept o amenintare la adresa securitatii nationale.

- Un bancher iranian a fost arestat in SUA pentru participare la o schema de evitare a sanctiunilor americane impotriva Iranului, prin dirijarea unor fonduri de peste 115 milioane de dolari in cadrul unui contract de constructii in Venezuela, informeaza Reuters.Ali Sadr Hashemi Nejad, in varsta…

- Liviu Dragnea reactioneaza nervos la declaratiilor oficialilor europeni care solicita o explicatie cu privire la solicitarea de revocare a sefei DNA."Sa dau eu explicații? Dar nu aș putea sa fiu eu arestat, ca sa inchidem subiectul? De ce sa dau eu explicații?", a afirmat presedintele PSD.…

- Fostul director executiv al organizatiei nonguvernamentale Salvati Copiii, Justin Forsyth, s-a retras din functia ocupata in UNICEF, pe motiv ca nu vrea ca investigatiile asupra trecutului sau sa afecteze donatiile, scrie BBC.

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat duminica, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, ca Israelul este pregatit sa actioneze impotriva Iranului, si nu doar a aliatilor lui din Orientul Mijlociu, daca este necesar, reiterand ca acest regim este cea mai mare amenintare la adresa…