Iran - Cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor (Irna) Cel putin trei persoane au murit in urma inundatiilor care au lovit sudul Iranului in ultimele zile, izoland sute de sate, au informat mass-media oficiale marti, citate de AFP.



"Pana in prezent, trei persoane au murit, iar o a patra este data disparuta", a informat, pe site-ul Press TV, serviciul in limba engleza al televiziunii de stat.



Echipele de salvare au folosit barci si elicoptere pentru a oferi asistenta dupa ce apele au blocat accesul rutier in zonele urbane ale provinciilor Hormozgan, Kerman si Sistan-Balucistan, a precizat agentia oficiala Irna.



