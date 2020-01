Iran: Ambasadorul Marii Britanii, convocat la Ministerul de Externe; noi proteste la Teheran

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene l-au retinut pentru scurt timp pe ambasadorul Marii Britanii la Teheran, a anuntat sâmbata seful diplomatiei de la Londra, Dominic Raab, transmite AFP, preluata de Agerpres. „Arestarea ambasadorului nostru la Teheran fara vreun temei sau explicatii…

- Hassan Rouhani l-a sunat pe Volodimir Zelenski pentru a discuta doborârea avionului ucrainean, iar liderul iranian și-a cerut iertare în numele țarii, a transmis Administrația de la Kiev, conform Mediafax, care citeaza RT. Președintele iranian a discutat, telefonic, și cu premierul canadian…

- ​Purtatorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, a declarat joi pe Twitter ca țara sa a invitat experți ucraineni și reprezentanți ai Boeing sa participe la ancheta referitoare la prabușirea avionului ucrainean care se deplasa de la Teheran spre Kiev. Anterior,…

- Turcia l-a convocat vineri pe ambasadorul american pentru a protesta impotriva adoptarii de catre Congresul SUA a unei rezolutii care recunoaste drept genocid masacrarea a sute de mii de armeni de catre otomani, i...

- Ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a fost convocat de ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la o intalnire ca urmare a postarilor recente ale Ambasadei Federației Ruse cu privire la discursul susținut de Custodele Coroanei pe 21 noiembrie.

- Ministerul iranian de Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul elvețian la Teheran, dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo și-a exprimat susținerea pentru protestele fața de majorarea prețului la benzina, relateaza site-ul agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dan Barna…