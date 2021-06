Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura in Canada a continuat sa creasca și a atins 49,5 grade Celsius in Lytton, inregistrand un nou record pentru a treia zi consecutiv. Zeci de oameni, majoritatea varstnici, au murit in ultimele doua zile din cauza caldurii.

- Evenimentul s-a produs exact la solstițiul de vara, pe 20 iunie, cea mai lunga zi a anului), cand doi sateliți ai Uniunii Europene au inregistrat o temperatura-record de 48 de grade Celsius, la sol, in Cercul Polar arctic (de nord). Nu este insa prima temperatura-record. Anul trecut, in aceeași zi a…

- Astfel, pe parcursul zilei de sambata, pana la ora 23:00, vremea va fi instabila in Capitala. Cerul va avea innorari si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi perioade cu vijelii puternice, grindina, averse torentiale si frecvente descarcari electrice. Cantitatile de apa vor fi de 10 - 20 litri/mp si…

- Lacul Ursu din Statiunea Balneoclimaterica Sovata, cel mai mare lac helioterm din lume si cu cea mai mare concentratie salina de pe planeta, si-a deschis portile vineri, dupa ce temperatura apei a atins 39 de grade Celsius la o adancime de 1,5 metri. "Din 25 iunie, se deschide Strandul…

- Meteorologii anunta, in prognoza speciala pentru Capitala, ca in a doua parte a zilei de duminica, 13 iunie, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si posibil grindina. Ploile vor continua si in urmatoarele doua zile, iar temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru joi, 06 mai 2021. Potrivit acestora, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Mai exact, astazi, spre deosebire de ziua anterioara, in vestul, centrul si nordul teritoriului, vremea va fi racoroasa,…

- Astazi, vremea continua sa fie capricioasa, cu temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta data și instabilitate in majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru București In București, va fi o vreme racoroasa. In timpul zilei se vor semnala innorari, temporar va ploua, iar dupa-amiaza…

